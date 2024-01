Le GP Criquielion sera, le 2 mars, la 2e course professionnelle wallonne de la saison

La 29e édition du Grand Prix Criquielion sera organisée entre Ath et Lessines le 2 mars 2024, moins d'une semaine après l'ouverture professionnelle en Wallonie à l'occasion du Grand Prix Samyn (27/02). La course, mise sur pied par le club de l'Entente cycliste acrenoise, qui deviendra "Royale" en novembre 2024, figure pour la deuxième année dans le calendrier UCI en classe 1.1. L'édition 2023, la première au niveau professionnel, avait vu la victoire de l'Australien Sam Welsford devant Milan Menten et le Norvégien Kristofer Halvorsen.

Le GP Criquielion, dont l'édition 2024 a été présenté mercredi à Ath, sera disputé sur la distance de 200 kilomètres entre le départ sur la Grand-Place de Ath à 12h30 et l'arrivée à la Chaussée de Renaix à Lessines vers 17h00. Le parcours se déclinera en deux phases: cinq premiers circuits locaux de 23,5 kilomètres autour de Lessines et deux circuits finaux de 37,3 kilomètres vers Brakel et Flobecq avec des côtes du Mont et des Plachettes à Flobecq. Les coureurs passeront sept fois la ligne avant l'arrivée finale.

Parmi les équipes annoncées, on pointe cinq formations du World Tour (DSM-Firmenich, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty, Cofidis, Arkea-Samsic), douze équipes UCI Pro Team, dont Lotto-Dstny, Bingoal WB et Flanders-Baloise, ainsi que huit équipes continentales.