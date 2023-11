Le grand départ du Tour de France 2025 sera donné à Lille

Après trois départs hors de la France, à Copenhague en 2022, à Bilbao en 2023 et à Florence en 2024, le Tour de France retrouvera l'Hexagone en 2025: le départ sera donné dans la région des Hauts-de-France pour la cinquième fois après 1960 (Lille), 1969 (Roubaix), 1994 (Lille) et 2001 (Dunkerque).

La première étape sera disputée le 5 juillet avec départ et arrivée à Lille où un sprint royal est annoncé. La deuxième étape entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer annonce un dénivelé positif de près de 2.500 mètres. La troisième étape sera disputée entre Valenciennes et Dunkerque où, après la côte de Cassel, le final sera exposé au vent. La quatrième étape partira depuis les Hauts-de-France à Amiens, mais quittera ensuite la région vers une destination qui n'a pas encore été communiquée.