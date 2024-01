Le handbiker Maxime Hordies lauréat du Trophée National Victor Boin

Le handbiker Maxime Hordies est le lauréat du Trophée National Victor Boin 2023, a annoncé lundi le Comité paralympique belge (BPC). Il succède au tandem Griet Hoet et Anneleen Monsieur au palmarès de ce trophée qui récompense un athlète paralympique pour ses prestations durant l'année écoulée et/ou pour sa carrière et son rôle au sein du Mouvement Paralympique.

"Depuis ses débuts au plus haut niveau, Maxime est un exemple de professionnalisme tant sur le plan sportif, que dans la manière avec laquelle il partage sa passion autour de lui", a expliqué Denis Jaeken, le président du jury, qui qualifie Hordies de "formidable ambassadeur du Mouvement paralympique."

"Son palmarès parle pour lui", a ajouté Marc Vergauwen, président du BPC et membre du jury. "Ses performances sont le fruit d'un travail acharné, de beaucoup de sacrifices et du soutien sans faille de son entourage. Mais plus qu'un champion, Maxime est aussi un athlète engagé qui s'implique dans notre Mouvement et son évolution."

Pour la première fois, ce trophée, qui fête cette année son 50e anniversaire, sera remis lors des Paralympic Sport Awards, le 22 février prochain à Bruxelles. Le trophée honore la mémoire de Victor Boin, co-fondateur et premier président du Belgian Paralympic Committee. Il ne peut être remporté qu'une seule fois dans une carrière.