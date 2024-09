Le handbiker Maxime Hordies remporte l'or dans la course en ligne, sa dernière en carrière

Pour la dernière course de sa carrière, Maxime Hordies a ajouté un quatrième titre mondial à son palmarès en remportant la course en ligne de para-cyclisme sur route, en classe H1, aux championnats du monde à Zurich, jeudi en Suisse.

Maxime Hordies avait décroché le bronze dans l'épreuve du contre-la-montre mardi.

Le handbiker de 28 ans avait déjà été sacré aux championnats du monde en 2019, 2022 et 2023 dans la course en ligne, et avait récolté le bronze en 2021. En contre-la-montre, il avait aussi déjà fini 2e en 2019 et 2023, prenant le bronze en 2021 et 2022. Il fut aussi champion d'Europe en 2022 en ligne et vice-champion d'Europe la même année dans l'épreuve du chrono.

Son joli palmarès est rehaussé encore par une médaille d'argent contre le chrono aux Jeux Paralympiques de Paris et une en bronze, toujours dans le contre-la-montre, à Tokyo il y a trois ans.