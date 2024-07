Le jeune Cameron Rogers, 19 ans, plus rapide que Filippo Ganna dans le prologue

Quatre formations du World Tour et six coureurs belges sont au départ. L'Equatorien Jhonatan Narvaez l'avait emporté l'an dernier. Ben Hermans a gagné les deux précédentes éditions, courues en 2018 et 2019. Stijn Devolder en 2007 et Frank Vandenbroucke en 1996 figurent aussi au palmarès.