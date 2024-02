Le junior Arthur van den Boer, 13e: "Ce n'est pas la journée que j'avais espérée"

Les juniors belges n'ont pas joué les premiers rôles dimanche, aux Mondiaux de cyclocross de Tabor. Arthur van den Boer et Mats Vanden Eynde ont terminé respectivement en 13e et 14e position, à bonne distance du vainqueur, l'Italien Stefano Viezzi.

Van den Boer a manqué son départ et a dû effectuer une poursuite durant presque toute la course. "Je n'étais pas bien placé. J'étais derrière quelqu'un qui a freiné à fond et ils sont passés de tous les côtés", a-t-il expliqué au micro de Sporza. "Le premier tour a été très rapide. Je cherchais mon propre rythme, mais ce n'était pas la journée que j'avais espérée."

Van den Boer a aussi été victime d'une crevaison. "Dans un virage rapide, j'ai heurté de front une pierre. C'était directement la crevaison. Je ne garde pas un super sentiment de ce Mondial. Mais c'était une expérience de pouvoir en prendre le départ."