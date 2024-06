Le maillot jaune Primoz Roglic double la mise dans la 7e étape, Evenepoel distancé

Le maillot jaune Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a remporté la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, course cycliste du WorldTour, samedi. Le Slovène s'est imposé au sommet de Samoëns 1600 après une étape de 155,3 km partie d'Albertville. Il a réglé un petit groupe au sprint. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a été distancé et a reculé à la sixième place du général.