Le management de Cian Uijtdebroeks formel: "L'accord avec BORA a pris fin le 1er décembre"

Selon le management de Cian Uijtdebroeks, A&J All Sports, l'accord entre le coureur cycliste de 20 ans et son employeur l'équipe BORA-hansgrohe a pris fin le 1er décembre. Le grand espoir du cyclisme belge dans les courses par étapes a entamé une procédure légale à cet effet.

Plus tôt dans la journée, on a appris que Uijtdebroeks courra à partir de 2024 pour l'équipe néerlandaise Visma-Lease a Bike (le successeur de Jumbo-Visma), où il a signé un contrat de quatre ans. Mais BORA-hansgrohe a répondu par un bref communiqué dans lequel la formation allemande indique qu'un contrat lierait encore Uijtdebroeks à l'équipe jusqu'au 31 décembre 2024.

Via la page Instagram de Uijtdebroeks, A&J All Sports a réagi samedi soir avec le communiqué suivant : "L'accord entre Cian Uijtdebroeks et BORA-hansgrohe a pris fin le 1er décembre 2023. Une procédure légale a déjà été engagée par Cian et l'UCI est au courant de la résiliation de l'accord. Cian est confiant quant à l'issue des procédures en cours et s'abstiendra de tout autre commentaire. Naturellement, Cian est ravi et se réjouit de sa future collaboration avec l'équipe Visma - Lease a Bike à partir de la saison prochaine".