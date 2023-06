Le métronome Bardet veut "vivre un Tour de France intense"

Pour sa dixième participation, Romain Bardet veut "vivre un Tour de France intense" en visant le classement général mais aussi des coups d'éclat dans certaines étapes après avoir remis au centre de ses priorités la Grande Boucle, dont l'édition 2023 débute samedi.

Deuxième en 2016, troisième en 2017, le grimpeur auvergnat est le Français le plus constant au Tour de France depuis une décennie. En neuf participations, il a enquillé les places d'honneur avec la régularité d'un métronome, décrochant six places dans le Top 10, plus qu'aucun autre coureur engagé cette année.