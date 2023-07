Le mountainbike et le paracyclisme en quête de points pour le quota olympique à Glasgow

Outre le cyclisme sur route et sur piste, les compétitions de mountainbike, de paracyclisme et de BMX auront lieu aux championnats du monde de cyclisme organisés à Glasgow, en Écosse, du 3 au 13 août.

En mountainbike, Pierre de Froidmont et Jens Schuermans se présenteront sur l'épreuve avec ambition, comme l'a expliqué leur sélectionneur Filip Meiraeghe, qui emmènera également Arne Janssens et Clément Horny dans ses valises. "De Froidmont et Schuermans ont connu de très bonnes manches de Coupe du monde et se tirent chacun vers le haut. Nous espérons un top-5."

Le paracyclisme, avec son entraîneur Remko Meeusen, présentera des ambitions similaires. "Le but est de prendre un maximum de points en tant que pays, et d'essayer de disputer toutes les courses", a-t-il ainsi expliqué. Le leader de la sélection, Ewoud Vromant, visera une médaille dans la classe MC2. Il concourra notamment sur piste en poursuite individuelle (3 km), sur 200m départ lancé, en scratch (7,5 et 15 km) et sur le kilomètre. Il courra également sur route, le contre-la-montre comme la course en ligne.

Remko Meeusen apprécie l'attention médiatique apportée par le mélange des disciplines. "Elle est importante pour le paracyclisme, et pour faire connaître le sport au grand public."

Sans Emeline Dutilleux, blessée pour les huit prochaines semaines, le sélectionneur du BMX Chris Jacobs a choisi de n'emmener aucune élite féminine. Mathijn Bogaert, Ruben Gommers et Mathijs Verhoeven composeront l'équipe masculine.