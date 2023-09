Le Néerlandais Arvid de Kleijn prive Sasha Weemaes de la victoire dans la 6e étape

Deuxième de la 1re étape et troisième de la 4e étape, Sasha Weemaes a encore manqué de peu la victoire jeudi dans la 6e étape du Tour de Langkawi (2.Pro), disputée en Malaisie. Le coureur de Human Powered Health, natif de de Saint-Nicolas Waes, a encore dû se contenter de la 2e place derrière Arvid de Kleijn. Le Néerlandais de la formation Tudor s'est imposé dans le sprint massif au bout des 174,5 kilomètres parcourus entre Karak et Melaka.

Au classement général le Britannique Simon Carr (EF Education-Easypost) demeure leader et conserve ses 49 secondes d'avance sur son coéquipier équatorien Jefferson Cepeda. L'Espagnol Pablo Castrillo (Kern Pharma) est troisième à 58 secondes.

Muhammad Nur Aiman Bin Rosli a lancé la course après huit kilomètres de course. Il a été rejoint un peu plus loin par Jambaljamts Sainbayar. A 160 kilomètres de l'arrivée, un trio s'est formé lorsque Polychronis Tzortzakis les a rejoints. Le peloton a donné sa bénédiction.