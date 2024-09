Le Néerlandais Arvid de Kleijn s'impose au sprint après avoir chuté, Gerben Thijssen 3e

Le Néerlandais, 30 ans, s'offre une 14e victoire en carrière, la 3e de l'année, en se montrant plus véloce à l'arrivée que le Néo-Zélandais Laurence Pithie (Groupama-FDJ) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), 3e.

"J'ai malheureusement chuté à 25 kilomètres de l'arrivée", a expliqué de Kleijn, qui présentait de nombreuses brûlures sur le corps à l'arrivée. "Après, j'ai voulu me rassurer sur ses conséquences, notamment au niveau de la tête. Tout allait bien et j'ai pu reprendre la route normalement. Mes coéquipiers m'ont aidé à rejoindre le peloton. Ils m'ont remonté en position pour disputer le sprint et j'ai alors donné tout ce que j'avais encore dans les jambes. Cette victoire n'a pas été facile comme celle de Fourmies mais j'ai donné tout ce que j'ai pouvais encore livrer. Ce fut suffisant. Je pense que le Nord de la France me réussit bien."

Arvid de Kleijn devrait être au départ du Championnat de Flandre vendredià Koolschamp.

L'Italien Matteo Moschetti l'avait emporté l'année passée. Philippe Gilbert figure au palmarès en 2018, c'est le dernier Belge à s'être imposé sur cette classique nordiste.