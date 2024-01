Le Néerlandais Casper Van Uden remporte de peu la 1re étape

Casper Van Uden (dsm-fimenich PostNL) s'est imposé dans la première étape de la 4e édition du AlUla Tour cycliste (2.1), mardi autour d'Al Manshiyah Train Station, en Arabie saoudite. Le départ y a été donné et l'arrivée y était jugée au bout d'un parcours de 149,1 km sans difficulté. Sans surprise la décision s'est jouée au sprint qui s'est révélé très serré. Le Néerlandais a devancé son compatriote Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Tim Merlier (Soudal - Quick Step).

L'échappée du jour a réuni cinq hommes après une trentaine de kilomètres: l'Espagnol Unai Zubeldia, l'Australien Carter Bettles, le Japonais Masaki Yamamoto, et les Saoudiens Hassan Al Ibrahim et Ali Shaikhamed. Ce dernier a été le premier à céder. Le quatuor a ensuite été réduit à Zubeldia et Bettles à 42 km de l'arrivée. Le jeune Espagnol (Euskatel-Euskadi), 20 ans, s'est retrouvé seul à moins de 28 km du but quand l'Australien a connu un problème mécanique.

Le peloton, qui n'avait jamais cédé plus de trois minutes, a contrôlé parfaitement la situation en vue du sprint bonus offrant 3, 2 et 1 secondes de bonification à un peu plus de 10 km de l'arrivée. La jonction s'est opérée après le second sprint intermédiaire sur le circuit local avec 18 km à parcourir. Le sprint a vu Matteo Sobrero (BORA-hansgrohe) gagner 3 secondes, devant Fred Wright (2) et Fredrik Dvernes (1).

Mercredi, la 2e étape reliera AlUla Winter Park à la Sharaan Nature Reserve (199,1 km).

Le AlUla Tour s'achèvera samedi au soir de la 5e étape. Le successeur au palmarès du Portugais Ruben Guerreiro (Movistar) sera alors connu.