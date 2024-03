Le Néerlandais David Dekker remplace Amaury Capiot chez Arkéa-B&B Hotels

"Amaury Capiot a chuté lourdement dans les derniers hectomètres de la Bredene-Coxyde Classic (le 15 mars, ndlr), et s'est fracturé la clavicule. Il a participé à la course À Travers la Flandre mercredi, mais a souffert de problèmes thoraciques", a expliqué le directeur sportif Sébastien Hinault. "Des examens complémentaires ont montré qu'Amaury souffrait également d'une blessure aux côtes. Nous le laissons donc au repos pour un certain temps et le remplaçons par David Dekker".

Capiot a remporté la 4e étape du Tour d'Oman le 13 février.