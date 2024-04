Le Néerlandais Maikel Zijlaard s'offre sa première victoire professionnelle: "C'est fou"

Parti tôt, le Néerlandais a patienté deux heures pour se voir confirmer son succès. La pluie est apparue aussi en cours de journée pour les derniers coureurs.

"C'est fou, j'ai attendu deux heures et j'étais tellement nerveux en espérant que ce soit pour moi, je n'ai jamais eu ça de ma vie", a commenté Maikel Zijlaard au micro des organisateurs. "Je me débrouille bien dans ce genre d'exercice et je ne m'étais fixé qu'un seul objectif en venant ici, c'était ce prologue. J'ai du mal à réaliser que ça a marché. Et pourtant, c'est vrai. C'est fou. Je n'ai pas de mots. Je le voulais tellement, pour moi et pour l'équipe. On progresse tellement bien. Dans tout. C'est super de pouvoir montrer ce que l'on peut arriver à faire. Ma première victoire, c'est dans une épreuve du World Tour, dans une équipe suisse en Suisse, on ne peut pas rêver mieux."