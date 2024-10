Le Néerlandais Mathieu van der Poel s'ajoute à la liste des engagés à Louvain

"En grande forme et avec ses compétences en tout-terrain, le champion du monde de cyclocross se place d'emblée parmi les prétendants au titre", soulignent les organisateurs qui ont aussi annoncé la présence chez les dames samedi de la Française Pauline Ferrand-Prévot, 15 fois championne du monde au travers de quatre disciplines cyclistes (route, mountainbike, cyclocross et gravel). Elle a décroché l'or olympique à Paris cet été en mountainbike.

Le Néerlandais, médaillé de bronze aux championnats du monde sur route dimanche à Zurich, a ajouté une course à son calendrier, ont annoncé les organisateurs flandriens mercredi en conférence de presse et dans un communiqué.

Les organisateurs citent aussi Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Quinten Hermans, Toon Aerts Frans Claes, Greg Van Avermaet, Jan Bakelants, le Néerlandais Laurens Ten Dam, les Tchèques Petr Vakoc et Jaroslav Kulhavý, ancien champion du monde et champion olympique de mountainbike, l'Italien Mattia De Marchi et l'ancien pilote de Formule 1, le Finlandais Valtteri Bottas.

Sur la liste des engagés, l'on trouve aussi le champion d'Europe de gravel Jasper Stuyven, le champion du monde 2022 de gravel, Gianni Vermeersch, le champion d'Europe sur route Tim Merlier, le champion d'Europe de cyclocross Michael Vanthourenhout, le champion de Belgique de cyclocross Eli Iserbyt et le champion des Pays-Bas et vice-champion du monde de cyclocross Joris Nieuwenhuis.

Chez les dames, la championne du monde sur route Lotte Kopecky avait inscrit ce rendez-vous sur gravel à son agenda. L'Anversoise devra faire face, outre à Ferrand-Prévot, aux Néerlandaises avec la championne d'Europe de gravel et sur route Lorena Wiebes, la championne du monde de cyclocross Fem van Empel et la championne du monde de mountainbike Puck Pieterse, aux côtés de Sanne Cant, d'autres Néerlandaises Lucinda Brand et Marianne Vos, l'Australienne Tiffany Cromwell, victorieuse l'an dernier à Oud-Heverlee ou la Canadienne Alison Jackson, victorieuse de Paris-Roubaix en 2023.