Le Néerlandais van der Poel domine son premier duel de la saison à Mol face à van Aert

Mathieu van der Poel a remporté son premier duel de la saison contre Wout van Aert dans le cadre du cross de Mol vendredi. Le Néerlandais a pris l'avantage dès le 3e des dix tours pour dominer la course comme il l'avait fait pour sa rentrée en cyclocross la semaine dernière à Herentals.

Les deux cadors s'étaient de suite isolés en tête devant un peloton distancé après quelques virages à peine et deux minutes de course. Quinten Hermans a tenté de s'accrocher, mais a dû aussi lâcher prise après le 2e tour.

Le Néerlandais, champion du monde, paraissait d'emblée plus à l'aise sur les parties techniques et notamment la portion de sable. Vanderpoel s'est échappé ainsi dans le 3e tour des 10 tours, passant avec une dizaine de secondes d'avance au 3e passage sur van Aert qui ne le reverra plus.