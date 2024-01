Le néo-pro Joran Wyseure, surprenant deuxième, n'oubliera jamais cette journée

"J'attendais cette course avec impatience", a confié Wyseure. "Ce championnat se disputait près de chez moi. C'était un peu mon truc aujourd'hui, je pensais même que je pourrais lutter pour la victoire. Je me sentais très fort. J'avais un peu la même sensation qu'à Fayetteville, quand je suis devenu champion du monde espoirs. Mais quand Eli Iserbyt est parti, j'ai su tout de suite que le titre de champion de Belgique ne serait pas pour moi. Il était clairement le plus fort. J'ai pu faire ma course durant toute le championnat. Lorsqu'il a commencé à neiger juste avant notre course, j'étais dans mon élément. Tout était bien en place. C'est une journée que je n'oublierai jamais", a expliqué Wyseure.

Le parcours glissant incitait à la prudence afin de ne pas commettre d'erreur. "Une faute était possible en effet", a poursuivi Wyseure. "Je garde toujours cela en tête. J'avais aussi Michael Vantourenhout derrière moi. Eli Iserbyt était très fort et avec ça, tu ne dois pas commettre d'erreur. Je suis un néo-pro et je ne peux donc pas me plaindre d'une deuxième place dans un championnat de Belgique. J'espère avoir encore de nombreuses années devant moi. J'ai accompli une bonne prestation en tant que néo-pro et je me dirige lentement vers les Mondiaux. Mais avant cela, il y a encore des cross très intéressants à disputer."