Le néo-professionnel William Lecerf, 2e, a vécu "une incroyable journée"

Le jeune cycliste belge William Jr. Lecerf (Soudal Quick-Step) s'est illustré samedi en terminant deuxième de la dernière étape et du classement général final du AlUla Tour en Arabie saoudite. "C'est une journée incroyable pour moi", a-t-il déclaré après la course.

"Je me sentais très bien, donc j'ai attaqué dans l'une des parties les plus pentues de l'ascension. Quand les autres (Yates, Majka et Finn Fisher-Black, ndlr) m'ont rejoint, je savais que nous avions une bonne possibilité de rester devant jusqu'à l'arrivée."

Lecerf n'a été devancé que par Simon Yates, vainqueur de l'étape et du général, dans le sprint à quatre pour la victoire. "C'est dommage que je me sois fait un peu enfermé, car j'avais les jambes, mais terminer deuxième de ma première course professionnelle, c'est quelque chose de fantastique pour moi. Je suis heureux de monter sur le podium ici."

Lecerf ne vient pas de nulle part: l'an passé, il figurait dans l'équipe de développement de Soudal Quick-Step et s'était fait connaitre avec une victoire dans la course espoirs du Tour de Lombardie, une troisième place dans le Tour du Rwanda, une course professionnelle, et des places dans le top-5 d'épreuves importantes pour les espoirs comme le Tour de l'Avenir et le Tour d'Alsace.