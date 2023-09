Le Néo-Zélandais George Jackson remporte la 3e étape, Gijs Van Hoecke 4e

Le Néo-Zélandais George Jackson (Bolton Equities Black Spoke) a remporté la 3e étape du Tour du Langkawi (2.Pro) courue sur 183,1 km entre Jeli et Baling lundi en Malaisie. L'Italien Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF-Faizane) s'est emparé de la tête du classement général.

Jackson, 23 ans, s'est montré le plus rapide au sprint devant Zanoncello, l'Espagnol Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi) et Gijs Van Hoecke (Human Powered Health) qui termine à la 4e place. Le Néo-Zélandais décroche la 4e victoire de sa carrière, toutes décrochées cette saison après deux étapes et le classement général du Tour du Lac Taihu en Chine.

Au classement général, Zanoncello occupe la tête dans le même temps que Jackson. Le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) occupe lui la 3e place à 4 secondes.