Le Norvégien Felix Orn-Kristoff sacré champion d'Europe juniors, Matijs Van Strijthem 4e

Felix Orn-Kristoff a été couronné champion d'Europe juniors sur route au bout du parcours de 129,7 kilomètres entre Heusden-Zolder et Hasselt dans le Limbourg samedi. Le Norvégien de 18 ans succède au Slovène Anze Ravbar au palmarès des garçons. Matijs Van Strijthem et Nio Vandevorst, au pied du podium, ont signé les deux meilleurs résultats belges en finissant 4e et 5e.