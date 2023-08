Le paracycliste Verschaeren sixième sur l'omnium après sa 3e place sur le 200m

Dans l'après-midi, Verschaeren avait terminé à la troisième place dans l'une de ses épreuves préférées : le contre-la-montre de 200 mètres départ lancé. Verschaeren n'a pas réussi ensuite à se qualifier pour la finale de la dernière épreuve : la poursuite individuelle.

Après quatre épreuves, Verschaeren a totalisé 118 points, soit 20 de moins que le nouveau champion du monde Dementyev. Lors de ces championnats du monde, Verschaeren avait déjà décroché le bronze dans le contre-la-montre sur le kilomètre. Il participera également au contre-la-montre et à la course sur route plus tard dans la semaine.