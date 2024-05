Le parcours de la 16e étape modifié, le Stelvio rayé du parcours

Cette étape de haute montagne devait relier Livigno à Santa Cristina Val Gardena sur 206 km le mardi 21 mai, au lendemain de la seconde journée de repos, et proposait l'ascension du Stelvio (20,2 km à 7,2%). Il n'en sera finalement rien. La neige récemment tombée sur le mythique col italien, et la hausse des températures qui a augmenté le risque d'avalanches, ont poussé les organisateurs à modifier le parcours "afin de préserver la sécurité de la course".

Le Stelvio (2758 m d'altitude) rayé du parcours, le point culminant du Giro devient le col de l'Umbrail (2489 m), situé en début d'étape (sommet à 50,2 km du départ).