Le parcours modifié après les fortes précipitations et un affaissement de terrain

Les organisateurs du Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison, ont été contraints vendredi de revoir le parcours de la 118e édition, prévue samedi après de fortes précipitations et un affaissement de terrain sur la route.

Le Passo di Ganda, situé après 37,5 km de course, est supprimé après l'apparition de crevasses sur la route et d'un affaissement de terrain. Les organisateurs ont remplacé cette ascension par celle du Selvino. Le parcours du final est également modifié à cause du risque d'inondation autour du Lac de Côme. La ligne d'arrivée est déplacée du Lungo Lario Trento vers la Viale Felice Cavallotti.

En raison de ces modifications, le peloton devra parcours 255 km entre Bergame et Côme, soit 3 de plus que prévu initialement. Huit difficultés seront au programme avec notamment le retour du Sormano mais qui sera grimpé par son autre versant.