Le peloton à l'assaut des pavés de l'Enfer du Nord et de Mathieu van der Poel

L'Enfer du Nord se profile pour le peloton, dimanche de Compiègne à Roubaix. Les coureurs affronteront 54,5 kilomètres de pavés répartis en 29 secteurs jusqu'à l'arrivée au Vélodrome après 259,7 kilomètres de course. Le vainqueur du Tour des Flandres Mathieu van der Poel arrive avec l'étiquette de favori, mais les adversaires seront nombreux sur le parcours de la 121e édition de Paris-Roubaix.

Sur la route, Wout van Aert sera le grand absent, tombé sur À Travers la Flandre. L'Américain Matteo Jorgenson manquera également à l'appel dans une Visma-Lease a Bike déforcée, mais toujours présente avec le Français Christophe Laporte et le Néerlandais Dylan van Baarle.

La star de la course pourrait être la chicane déployée à l'entrée de la Trouée d'Arenberg, pour ralentir le peloton. Mesure de sécurité réclamée par le syndicat des coureurs à la suite des nombreuses chutes récentes, elle a notamment soulevé une réaction négative de la part de Van der Poel. "Elle ne fera que causer plus de problèmes", a-t-il lancé à son égard.

Alpecin-Deceuninck débarque avec une pancarte dans le dos. L'équipe belge a dominé les deux premiers Monuments et emmène ses vainqueurs Jasper Philipsen (Milan-Sanremo) et Mathieu van der Poel (Tour des Flandres) sur les pavés. Gianni Vermeersch et le Danois Soren Kragh Andersen auront également leur carte à jouer dans l'écurie qui a dirigé le Ronde d'une main de maître.

La victoire n'est pas acquise pour autant, comme l'espère la Lidl-Trek du Danois Mads Pedersen. Ce dernier a vaincu l'épouvantail Van der Poel sur Gand-Wevelgem, et sera notamment accompagné de l'Italien Jonathan Milan.

Soudal Quick-Step espère sauver son début de saison avec Tim Merlier, Yves Lampaert et le Danois Kasper Asgreen. Tim Wellens (UAE Team Emirates) peut également briller, de même que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) ou l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), entre autres.