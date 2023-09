Le peloton retrouve le Grand Prix Cerami le 30 septembre entre Mons et Frameries

Non-organisé depuis 2020, à cause de la crise sanitaire et pour des raisons organisationnelles, le Grand Prix Cerami reviendra dans l'actualité cycliste le 30 septembre sous une forme revisitée.

La course a intégré le giron de l'ASBL Wallonia Samyn, organisatrice, entre autres, du GP Samyn en ouverture de la saison professionnelle en Belgique. Le GP Cerami, course pro (1.1) historique de la région du Borinage, se déroulera cette année en classe 1.2.

Le Grand Prix Pino Cerami rend hommage, depuis sa création en 1964, au coureur carolorégien d'origine italienne, vainqueur, notamment vainqueur de Paris-Roubaix et de la Flèche wallonne en 1960 et décédé en 2014 à l'âge de 92 ans. La première édition de la course boraine avait vu la victoire du Belge André Noyelle. Plusieurs grands champions ont marqué le palmarès de l'épreuve, notamment, Eddy Merckx (1966), Ferdinand Bracke (1973), Gerrie Knetemann (1978), Joop Zoetemelk (1980-81), Bernard Hinault (1983), Andreï Tchmil (1991), Philippe Gilbert (2015), Wout van Aert (2017), Brian Coquard, dernier vainqueur en date (2019).