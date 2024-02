Le plateau de la 79e Vuelta est connu

Outre les 18 équipes WorldTour, parmi lesquelles les Belges Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty et Soudal Quick-Step, les formations belge Lotto Dstny et israélienne Israel Premier Tech seront également présentes en tant que meilleurs équipes ProTeams. Les deux invitations ont été délivrées à des équipes espagnoles, Kern Pharma et Euskaltel-Euskadi.

Troisième grand Tour de l'année après le Giro (du 4 au 26 mai) et le Tour de France (du 29 juin au 21 juillet), le Tour d'Espagne débutera par trois étapes au Portugal. Le grand départ s'effectuera le 17 août de Lisbonne pour rejoindre Oeiras. La deuxième étape partira de Cascais et se dirigera vers Ourém, la troisième se déroulera entre Lousa et Castello Branco.