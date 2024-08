Le Russe Artem Nych remporte la dernière étape et le classement final

Le Russe Artem Nych (Sabgal/Anicolor) a remporté la 85e édition du Tour du Portugal cycliste (2.1). Leader depuis samedi et sa 2e place au sommet du sanctuaire de Senhora de Graça, Nych s'est adjugé la 10e et dernière étape, un contre-la-montre individuel de 26,6 km à Viseu. Il y a devancé de 3 secondes son coéquipier danois Julius Johansen et de 30 secondes le Suisse Colin Stüssi (Vorarlberg), vainqueur du Tour du Portugal 2023.