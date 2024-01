Le sélectionneur Sven Vanthourenhout "soutient Wout van Aert", absent des Mondiaux

"Ces dernières années, Wout a essuyé de nombreuses critiques de la part d'anciens coureurs et de grands champions qui lui disaient qu'il devait réduire son programme de cyclocross s'il voulait remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Maintenant qu'il l'a fait, je ne pense pas qu'il puisse être critiqué pour cette décision", a soutenu le sélectionneur. "Il a choisi sa voie et il est déjà plus performant qu'à la période des fêtes. Ce n'est pas à nous de remettre ses choix en question. Nous le soutenons et connaissons son programme. C'est une année olympique, et le chemin est tracé."

Sven Vanthourenhout a néanmoins admis, le sourire en coin, qu'il avait sondé Wout van Aert en dernière minute à propos d'une éventuellement participation aux Mondiaux. "Je lui ai encore posé la question hier, juste pour être sûr. Mais ce n'est pas à nous de la convaincre", a-t-il conclu.