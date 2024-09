"Le sommet de ma carrière", sourit Edward Theuns

Quelques jours seulement après avoir été appelé comme remplaçant d'Yves Lampaert et de Wout van Aert, Edward Theuns a décroché la médaille de bronze dans le relais mixte par équipes des championnats d'Europe de cyclisme sur route, jeudi, à Hasselt. "J'étais le moins bon des trois hommes, mais j'ai essayé de faire mon travail du mieux possible", a-t-il commenté après la course.