Le Suédois Jakob Soderqvist s'impose sur le chrono d'ouverture

Le Suédois Jakob Soderqvist (Lidl-Trek) a remporté la 1re étape du Giro Next Gen, le Tour d'Italie espoirs, dimanche. Le coureur de 21 ans s'est montré le plus rapide sur le contre-la-montre de 8,8 kilomètres à Aoste. L'Italien Andrea Raccagni (20 ans, Soudal Quick-Step) et le Suisse Fabian Weiss (22 ans, Tudor) se sont placés sur le podium, respectivement à 6 et 9 secondes.