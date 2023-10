Le TAS rejette l'appel de Gazprom-RusVelo contre le retrait de sa licence UCI

L'UCI avait alors "pris une série de mesures en réponse à l'agression militaire du territoire de l'Ukraine dont les gouvernements de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus sont responsables." Parmi celles-ci, "l'enregistrement en tant qu'équipe UCI avait été retiré à toutes les équipes de nationalité russe et bélarusse, y compris Gazprom-RusVelo, et le sponsoring de marques ou de produits russes et bélarusses avait été interdit sur toute épreuve du Calendrier International UCI."

L'appel avait été introduit par Provelo AG, le "responsable financier de l'équipe", le 22 mars 2023. Il a été rejeté intégralement par le TAS. Dans son communiqué, l'UCI s'est félicitée de cette décision "qui soutient la position ferme qu'elle avait adoptée en réponse à l'agression militaire de l'Ukraine".