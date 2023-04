Le temps d'une journée, Alpecin-Deceuninck deviendra Alpecin-Elegant

Elegant est un concept de fenêtre de Deceuninck, le deuxième sponsor de l'équipe. Pour le lancement du produit en France, la firme veut donner de l'exposition à son produit. Elle avait déjà fait appel à un tel procédé à l'occasion des Tours des Flandres 2020 et 2021: Deceuninck-Quick Step était devenu Elegant-Quick Step pendant la course.

Plus tôt dans la journée, Alpecin-Deceuninck avait dévoilé les coureurs qui seraient alignés sur l'Enfer du Nord. Avec Jasper Philipsen, Gianni Vermeersch et Jonas Rickaert, trois Belges accompagneront Mathieu Van der Poel sur les pavés. Le Suisse Silvan Dillier, l'Australien Kaden Groves et l'Autrichien Michael Gogl complètent l'effectif.