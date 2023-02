Le Tour d'Antalya annulé suite au séisme

Prévu de jeudi à dimanche, le Tour d'Antalya devait compter deux équipes belges au départ avec Alpecin-Deceuninck et Bingoal Wallonie-Bruxelles. "Après le séisme, un état d'urgence a été déclaré dans le pays et il a été placé au niveau 4. Le Tour d'Antalya a donc été annulé", ont précisé les organisateurs.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1.500 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak.