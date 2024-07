Le Tour de Drenthe, apparu en 1960, disparaît du calendrier

Le Tour de Drenthe, la course cycliste néerlandaise, va disparaître du calendrier l'année prochaine. Le conseil d'administration et la province ne jugent plus opportun d'organiser l'épreuve du World Tour féminin, notamment en raison de l'augmentation des coûts, de la perte des escortes policières et de la pression réglementaire croissante en matière de sécurité et d'environnement.