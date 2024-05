Le Tour de France "peut dans le meilleur des cas être une option" reconnaît Wout van Aert

Selon van Aert, il est encore trop tôt pour finaliser son programme estival, a-t-il expliqué mercredi lors d'un événement de presse. "Il n'y a vraiment pas lieu d'y penser maintenant. Ce n'est qu'après le retour de Norvège que nous évaluerons comment cela s'est déroulé et quelle sera la prochaine course du programme. Ensuite, nous établirons un bon plan pour revenir cet été, dans les plus grandes courses afin de me battre pour des victoires."

Depuis sa lourde chute il y a presque deux mois dans A Travers la Flandre, la participation de van Aert au Tour fait l'objet de spéculations. Celui-ci débute le 29 juin et n'était pas initialement prévu dans son programme. "Dans le meilleur des cas, le Tour pourrait être une option", a reconnu van Aert. "Mais il est encore trop tôt pour en parler. C'est se projeter trop loin dans l'avenir."