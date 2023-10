Le Tour d'Italie partira de Turin en 2024

Le prochain Tour d'Italie s'élancera de Turin le 4 mai 2024, ont annoncé lundi les organisateurs de l'épreuve cycliste, qui ont aussi dévoilé les premières étapes. Le grand départ sera donné à Venaria Reale, près du Juventus Stadium, pour un circuit de 136 km et un final au cœur de la ville.

La 3e étape entre Novara et Fossano, toujours dans le Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie, sera plus favorable aux sprinteurs, tandis que la suivante s'élancera d'Acqui Terme vers une destination encore inconnue dans la région voisine de Ligurie.

Le parcours complet sera annoncé vendredi.

Sous ses nouvelles couleurs de BORA-hansgrohe en 2024, le Slovène Primoz Roglic pourrait défendre son titre conquis en 2023 au cours de sa dernière saison avec Jumbo-Visma. Il s'était alors imposé devant le Britannique Geraint Thomas et le Portugais Joao Almeida. Remco Evenepoel avait été contraint d'abandonner la course après la 9e étape à cause d'une infection au Covid-19 alors qu'il menait le classement général.