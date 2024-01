Le Tour Down Under marque le coup d'envoi de la saison 2024

Le coup d'envoi de la saison 2024 de cyclisme sera donné ce mardi en Australie avec la première des six étapes du Tour Down Under, qui marque aussi le début de la saison WorldTour.

Pour ce premier rendez-vous de la saison, huit Belges seront de la partie avec Gil Gelders et Pieter Serry pour Soudal-Quick Step, Milan Fretin et Piet Allegaert pour Cofidis, Stan Van Tricht chez Alpecin-Deceuninck, Tom Paquot chez Intermarché-Wanty, Laurens De Plus avec Ineos Grenadiers et Laurens Huys chez Arkéa. Pour De Plus, il s'agira de sa première course depuis sa blessure à la hanche sur le Tour d'Espagne fin août.

Plusieurs grands noms du peloton lanceront également leur saison sur le sol australien avec l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou encore l'Australien Caleb Ewan, qui a quitté Lotto Dstny pour Jayco AlUla pendant l'hiver, qui devraient se jouer les victoires d'étape sur les sprints prévus lors des quatre premières étapes.