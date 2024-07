Le Tour va atteindre des sommets dans la 19e étape

La 111e édition du Tour de France aborde son feu d'artifice final dans ses trois dernières étapes. Vendredi, la 19e étape retrouve la très haute montagne. La distance courte (144,6 km), les 4400m de dénivelé positif avec trois cols longs, difficiles et tous situés à plus de 2.000m d'altitude et une arrivée au sommet offrent une des dernières occasions de bouleverser la hiérarchie de la course.