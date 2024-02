Le triplé et le général pour Jonas Vingegaard, comme l'an passé

Jonas Vingegaard a remporté, pour la deuxième année consécutive, le O Gran Camino, course cycliste de catégorie 2.1. Le Danois de Visma-Lease a Bike s'est également adjugé la 4e et dernière étape, entre Ponteareas et Tui (132 km), dimanche, en Espagne.

Vingegaard avait déjà remporté la 2e et la 3e étape de cette course disputée en Galice, aussi appelée "The Historical Route". Seul la 1re étape, un contre-la-montre qui ne comptait pas pour le général, lui a échappé. L'an passé, le double vainqueur du Tour de France avait effectué une razzia similaire en s'adjugeant les trois étapes disputées.

En raison des conditions météorologiques, la dernière ascension au programme a été supprimée, amputant l'étape de 30 km. Six coureurs, l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost), l'Uruguayen Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH), l'Espagnol Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) et les Portugais Joaquim Silva (Efapel), Pedro Pinto (Efapel) et Rafael Reis (Sabgal/Anicolor) ont animé l'étape. Ils ont été repris sur la dernière ascension, l'Alto de San Xiao-Monte Aloia (6,8 km à 7,8%).