Le trophée du meilleur directeur sportif de l'année pour les frères Roodhooft

Les frères Christoph et Philip Roodhooft ont reçu le trophée du meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie du Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, lors de la cérémonie organisée mardi à Kruisem.

Christoph et Philip Roodhooft sont à la tête de la formation Alpecin-Deceuninck du champion du monde Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a aussi remporté, entre autres, Milan-Sanremo et Paris-Roubaix cette année. Jasper Philipsen est celui qui a le plus garni le palmarès de la formation belge cette année, prenant à son compte 17 des 33 succès de l'équipe. L'Anversois, qui détient avec Tadej Pogacar le record de victoire sur la saison, a notamment enlevé Bruges-La Panne, le GP de l'Escaut et, surtout, quatre étapes et le maillot vert du Tour de France. Il est actuellement au Tour de Turquie, dont il a enlevé les deux premières étapes.

Les frères Roodhooft, qui avaient reçu une première fois le trophée en 2021, ont totalisé 712 points. Ils devancent le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout, lauréat l'an dernier et cette fois 2e avec 458 points. Kenny De Ketele et Klaas Lodewyck/Geert Van Bondt sont 3e ex aequo avec 244 points.