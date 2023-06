L'édition 2025 aura lieu sur et autour du circuit de Zolder

L'édition 2025 des championnats de Belgique aura lieu sur et autour du circuit de Zolder les 11 et 12 janvier 2025, ont annoncé vendredi la fédération belge de cyclisme et l'organisateur Golazo.

Le circuit de Zolder avait déjà organisé deux championnats du monde de cyclocross en 2002 et 2016 et accueille chaque année depuis 2008 le cross de Zolder, comptant d'abord pour la Coupe du monde et désormais pour le Superprestige.

Le Limbourg n'a plus organisé les championnats de Belgique de cyclocross depuis Houthalen en 1993 et les accueillera deux années de suite avec Zolder en 2025 et Beringen en 2026. L'édition 2024 sera elle organisée à Meulebeke.