L'édition 2025 partira de Yerseke, en Zélande

Le départ du Baloise Ladies Tour 2025 se déroulera à Yerseke, connu comme le village des moules et des huîtres de Zélande, aux Pays-Bas. La 11e édition de cette course cycliste féminine belgo-néerlandaise s'étendra du mercredi 16 juillet au dimanche 20 juillet. Comme le veut la tradition, la course débutera par un prologue.