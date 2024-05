Lefevere encourage Alaphilippe: "Julian travaille dur et il aura d'autres opportunités"

"C'est dommage pour lui et pour l'équipe que Julian n'ait pas gagné. Cela aurait été une très bonne chose pour le moral. Julian travaille dur, il est affûté, il aime l'Italie et les parcours de cette course et le Giro dure encore plus de deux semaines. Il aura d'autres opportunités. Je l'espère en tout cas pour lui. Car une victoire c'est ce dont Julian a besoin", a avancé Lefevere au micro d'Eurosport.

"Je n'ai pas vu grand-chose, car je ne suis arrivé que dans l'après-midi. J'ai donné cinq bidons, c'est tout. Dans ce genre d'étape, il faut beaucoup de 'main d'œuvre', donc ils ont eu besoin du vieux", a conclu en souriant Lefevere, qui est arrivé en Italie ce jeudi.