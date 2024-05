Légère fracture du coude pour Gianni Vermeersch

Vermeersch (31 ans) est lourdement tombé dans le final de la course. Il a abandonné et été transporté à l'hôpital dans la foulée. "Les examens ont révélé une coupure et une légère fracture du coude", a écrit Alpecin-Deceuninck. La plaie a été abondamment rincée et suturée.

Gianni Vermeersch s'est vu prescrire une semaine de repos, avec un bras en écharpe. Il pourra toutefois rouler sur les rouleaux sans forcer sur son code.