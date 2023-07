Lennert Van Eetvelt, 2e, se considère comme le "vainqueur moral"

Dans le contre-la-montre final dimanche, Van Eetvelt a terminé neuvième à huit secondes. Il termine le Sibiu Tour à la deuxième place du général, à huit secondes du vainqueur le Britannique Mark Donovan (Q36.5).

"Je me suis encore donné à fond aujourd'hui. En fin de compte, cela me vaut une deuxième place au classement général. Je me sentais très fort hier, mais tout a changé lorsque Maximilian Schachmann a attaqué. J'ai pu parer cette attaque, mais j'ai ensuite dû faire face à une crevaison. J'ai perdu 34 secondes sur mes concurrents, ce qui est beaucoup trop. J'espérais que le jury me mettrait dans le temps du groupe dans lequel je me trouvais, en suivant la règle des trois derniers kilomètres, mais cela ne s'est pas produit. J'ai déjà eu mon lot de déboires cette saison", a précisé le coureur de 21 ans.