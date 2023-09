Lennert Van Eetvelt, 4e de l'étape du jour, à la fois "très content" et "un peu déçu"

"Je me sentais bien dans le final, mais j'espérais faire un meilleur sprint. Je suis à la fois très content, mais aussi un peu déçu. J'ai été aussi surpris par le démarrage de Wout Poels. Mais c'est comme ça, je pense que le meilleur a gagné à la fin. Je pensais que Remco (Evenepoel) allait attaquer dans la dernière difficulté du jour. Son équipe a roulé fort jusque-là. Quand Wout est parti, je me suis dit je vais suivre tranquille et j'attend Remco. Mais il a fallu du temps pour qu'il revienne".

Lennert Van Eetvelt a terminé trois fois dans le top 10 de son premier grand Tour et six fois dans le top 15. "Je suis très content d'avoir très bien réussi ma première Vuelta. Et je suis très content du résultat après trois semaines de course. J'ai retrouvé mes jambes." Le coureur de Lotto Dstny est 32e au classement général avant l'arrivée dimanche soir à Madrid.