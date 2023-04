Lennert Van Eetvelt écarté par Lotto Dstny pour "violation présumée des règles antidopage"

Le coureur belge de 21 ans, 22e de la Flèche Wallonne mercredi, figurait sur la liste provisoire des engagés de la 109e édition de la Liège-Bastogne-Liège.

"Nous avons entendu notre coureur et notre staff médical et nous sommes confiants quant à l'issue de la procédure", indique Lotto Dstny dans un communiqué. "Nous suivons cependant les procédures en vigueur et Lennert ne sera pas aligné avec l'équipe dans l'attente d'une enquête plus approfondie".