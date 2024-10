Lennert Van Eetvelt remporte l'étape-reine et prend la tête du général

Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a pris les commandes du du Tour de Guangxi cycliste après s'être imposé dans l'étape-reine de cette ultime épreuve WorldTour de la saison samedi. Van Eetvelt s'est montré le meilleur dans la montée finale de Nongla, devant le Britannique Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), 2e à 2 secondes, et le Français Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale) 3e à 9 secondes.

Une échappée de quatre coureurs composée de Warre Vangheluwe, Koen Bouwman, Jonas Rutsch et Stefan Bissegger a animé le début du parcours de 165,8 km qui avait débuté à Yizhou. Ils étaient encore trois quand la course a abordé la montée finale de 4,3 km dont la une rampe finale de 1200 mètres est de 14,8%. Ils n'ont pas résisté longtemps.

Le Brabançon flamand, qui a décroché à 23 ans son 5e succès, s'empare du maillot de leader que détenait le sprinter allemand Max Kanter (Astana Qazaqstan). Il devance Onley 5 secondes et Baudin de 15.

Lotto Dstny avait manifestement confiance en son leader Van Eetvelt et a placé son train de grimpeurs en tête du peloton. Un kilomètre et demi avant le sommet, l'ancien vainqueur Tim Wellens a été le premier à attaquer dans le groupe des favoris. Il a été contré par le Français Victor Lafay, Van Eetvelt a été le coureur le plus actif dans la poursuite.

Dans les pourcentages très élevées de la dernière partie de l'ascension, le leader Lafay a encore été dépassé par trois coureurs. Van Eetvelt, qui lors de la dernière Vuelta avait manqué de peu une victoire d'étape sur une arrivée similaire, a parfaitement dosé son accélération cette fois-ci et est arrivé détaché.

L'épreuve s'achève dimanche à Nanning par une boucle de 134,3 km. Le Néerlandais Milan Vader connaîtra alors son successeur au palmarès.