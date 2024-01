Lennert Van Eetvelt s'impose dans le Trofeo Serra de Tramuntana

Le Tirlemontois de 22 ans s'est imposé au sprint devant ses deux compagnons d'échappée le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) et l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) à l'issue d'un parcours long de 153.8 km et comprenant 2.418 mètres de dénivelé positif. Le Suisse Yannis Voisard (Tudor) a pris la 4e place à 42 secondes et Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) a complété le top 5 à 52 secondes.

Dix échappés abordèrent en tête la grande difficulté, le Col de 1re catégorie de Puis Major (14,2 km à 6%) à un peu plus de 33 km de l'arrivée. Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step) assura la jonction avec succès. Si bien qu'une vingtaine de coureurs, dont Van WIlder, Van Eetvelt et Heergodts se retrouvèrent à l'avant à 29 km du but. Vlasov et McNulty ont ensuite accéléré. Van Eetvelt fut le seul à parvenir à s'accrocher. Au sommet à 19,4 km de Lluc, le trio basculait avec une bonne trentaine de secondes d'avance sur un autre trio Van Wilder, Johannssen et Voisard. Ce dernier fila ensuite chercher la 4e place.

Van Eetvelt succède au palmarès à Kobe Goossens, lauréat en 2023 (sur un autre parcours) devant ... Van Eetvelt, et à Tim Wellens, qui est le recordman de victoires, après ses succès en 2017, 2018, 2019 et 2022.

Le Challenge de Majorque est composé de cinq courses autonomes des "Trofeo" du mercredi 24 au dimanche 28 janvier. Samedi, le Trofeo Pollença-Port Andratx (158,4 km) et dimanche, le Trofeao POlama (150 km) complèteront le programme.